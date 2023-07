Michael Sheen war von David Tennant am «Good Omens»-Set «überwältigt»

Neil Gaiman hat die neue Staffel wieder produziert. Was ist das Besondere an der Arbeit mit ihm?

Sheen: Bereits bei der ersten Staffel war es eine grosse Herausforderung, ein Buch zu verfilmen, das von so vielen Menschen geliebt wird, zu denen ich mich auch zähle. Ich wusste, was für eine Verantwortung es mit sich brachte, diese Charaktere und diese Welt zum Leben zu erwecken. Aber mit Neil als Herz des Projekts hatten wir von vornherein Zuversicht, dass wir in sicheren Händen waren. Ich bin seit vielen Jahren mit Neil befreundet und allein die gemeinsame Zeit am Set war wundervoll. Dass er uns auch in Staffel zwei mitnimmt, basierend auf all den Ideen, die er und Terry Pratchett hatten, zu dem, was in der Zukunft passiert, hat uns sehr ermutigt.