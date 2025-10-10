Michaela May und andere Kollegen trauern um Wanda Perdelwitz

Theaterabend für Wanda Perdelwitz

Auch Perdelwitz' langjährige Kolleginnen und Kollegen vom «Grossstadtrevier», wo sie von 2012 bis 2022 in der Rolle der Kommissarin Nina Sieveking zu sehen war, ehrten sie mit einem besonderen Tribut. Kurz nach der tragischen Nachricht ihres Todes widmete das Ensemble des St. Pauli Theaters die Premiere seines neuen Stücks «Ein Stück Grossstadtrevier» der Verstorbenen.