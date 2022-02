Michaela May verlor ihre drei Geschwister durch Selbstmord

Die Schauspielerin Michaela May (69) hat in bewegenden Worten über die Tragödie innerhalb ihrer eigenen Familie gesprochen. In einem Interview mit der «Bild»-Zeitung sprach sie über den Selbstmord ihrer drei Geschwister. «Meine Mutter hat drei Kinder verloren, ich drei Geschwister», so May. Alle drei hätten unter schweren Depressionen gelitten.