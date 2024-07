Michelle geht ab Januar 2026 auf Abschiedstournee

Michelle (52) geht Anfang 2026 auf Abschiedstournee. Das hat die Sängerin nun angekündigt. «Flutlicht – Die Tournee 2026» wird einer Pressemitteilung zufolge am 18. Januar 2026 in Lingen in der Emsland Arena starten und am 9. Februar 2026 in Chemnitz enden. Dazwischen macht die Künstlerin auch Station in Bielefeld, Zwickau, Berlin, Leipzig, Nürnberg, Erfurt, Hannover, Magdeburg, Hamburg, Oberhausen, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln und Cottbus. Der Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch, den 10.07.2024.