Michelle Hunziker über die Trennung: «Es ist auch ein Neuanfang»

Michelle Hunziker (45) sprach erstmals öffentlich über die Trennung von Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (38). In der Sendung «Verissimo» des italienischen TV-Senders Canale 5 sagte sie am Sonntagabend: «Eine Trennung ist immer eine Trauer, der man sich stellen muss. Es ist schwierig, weil man das Gefühl hat, versagt zu haben, aber es ist auch ein Neuanfang.» Und sie fügte hinzu: «Es waren zehn schöne Jahre, mit zwei wunderbaren Töchtern: Das muss gerettet werden. Ich liebe Tomaso so sehr und ich werde ihn immer lieben», so Hunziker.