Michelle Hunziker und Tochter Aurora singen «Liebe ohne Leiden»

Moderatorin Michelle Hunziker (47) und ihre älteste Tochter, Aurora Ramazzotti (28), performen in der TV–Show «Udo Jürgens Forever» (23. Dezember, 20:15 Uhr, das Erste) gemeinsam auf der Bühne. Wie es zu ihrem Engagement in der Sendung kam, die anlässlich seines zehnten Todestags (21. Dezember) an den Schlagerstar erinnert, und was die beiden überhaupt mit dem österreichischen Musiker verbindet, erzählen sie im Doppelinterview mit spot on news.