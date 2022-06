Michelle Hunziker und Tochter Aurora tanzen mit Eros Ramazzotti

«Liebe hat tausend Facetten»

Im am Donnerstag veröffentlichen Clip zum neuen Song «Ama» tanzt die kleine Familie ausgelassen vor der Kamera. Die Frauen tragen dabei Sonnenbrille und Anzug und haben sichtlich Spass am Auftritt mit Ramazzotti. Das Lied handelt von der Liebe in ihren unterschiedlichen Formen. Unter anderem heisst es darin übersetzt: «Liebe befreit, denn auch du wirst wiedergeboren jedes Mal, wenn du wieder liebst ... Liebe ist überall und hat tausend Facetten.»