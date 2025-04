Michelle Obama: Das sagt sie zu den Scheidungsgerüchten

Michelle Obama traf schlicht eine Entscheidung für sich selbst

Es sei ihre bewusste Entscheidung gewesen, den zwei erwähnten Anlässen fernzubleiben, enthüllte Michelle Obama in einer neuen Ausgabe des «Work in Progress»–Podcast. Mit ihren 61 Jahren stelle sie sich Fragen wie: «Wer will ich wirklich sein, jeden Tag [...]? Mit wem möchte ich also zu Mittag essen? Wie lange möchte ich an einem Ort bleiben? Möchte ich reisen?»