Michelle Obama geht unter die Rockstars

Michelle Obama (59) hat offenbar ihre Gesangskünste unter Beweis gestellt. Die ehemalige First Lady stand Medienberichten zufolge am Freitag beim Konzert von Bruce Springsteen (73) in Barcelona mit auf der Bühne. Dabei gewesen sein soll auch Steven Spielbergs (76) Frau Kate Capshaw (69). Zusammen mit Springsteen und der E Street Band sangen sie den Hit «Glory Days». Obama, gekleidet in lila Hose und dunklem Blazer, und mit Tamburin in der Hand, strahlt auf Social-Media-Posts, die Konzertbesucher teilten.