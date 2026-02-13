Michelle Obama liess sich «zehn Piercings in einer Sitzung» stechen

Barack Obama bemerkte erst nichts

Ehemann Barack Obama (64) habe ihre neuen Piercings zunächst nicht einmal bemerkt, plauderte Michelle Obama weiter aus. Inzwischen habe «Barack es auch endlich gemerkt», sagte sie. «Er brauchte ein paar Tage». Seine Erklärung: Sie habe die Haare offen getragen, deshalb habe er ihre Ohren nicht gesehen. Ihre Reaktion fiel trocken aus: «Also, ich weiss nicht. Ich schlafe jede Nacht neben dir, Mann!» Und sie schob nach: «Er hat es gestern bemerkt. Ich liess die Piercings vor vier Tagen stechen.»