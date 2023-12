Michelle Obama überrascht auf «American Symphony»-Premiere

Obama ist zufrieden mit den Ergebnissen des Film–Projekts

«Ich bin begeistert, hier in New Orleans mit Ihnen allen zu sein, um diesen erstaunlichen Film zu feiern, bei dem wir uns so geehrt fühlen und stolz darauf sind, ein Teil davon zu sein», sagte die 59–Jährige. Die Autorin sei froh, dass die Premiere in dieses besonderen Stadt stattgefunden hat: «Und es gibt keinen besseren Ort, um dieses Werk zu würdigen, als in der Stadt, in der die Musik im Mittelpunkt steht, weil die Musik im Mittelpunkt dieses Films steht.»