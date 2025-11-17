Michelle Obama: «USA sind nicht bereit für eine Präsidentin»

Die Botschaft könnte kaum eindeutiger sein. Obama, die während der Präsidentschaft ihres Mannes oft beliebter war als dieser selbst, zieht damit einen Schlussstrich unter alle Spekulationen über eine mögliche eigene Kandidatur. Dabei hatte eine Umfrage aus dem Jahr 2024, als die Demokraten darüber nachdachten, Präsident Joe Biden nicht erneut aufzustellen, noch ergeben, dass nur Michelle Obama in der Lage wäre, Donald Trump zu schlagen.