Michelle Obama verrät: So sehen ihre Dates mit ihrem Ehemann heute aus

Ansonsten steht für Michelle Obama ihre Gesundheit an erster Stelle – Sie achten auf Ernährung, Sport und regelmässige Arztbesuche. «Ich fühle mich so lebendig wie nie zuvor. Meine Kinder sind erwachsen, sie sind gesund und glücklich. Mein Mann geht es bestens.» Zum ersten Mal in ihrem Leben fühle sie sich wirklich frei. «Wir sind der ehemalige Präsident und die ehemalige First Lady, und ich habe das Gefühl, dass dies das erste Mal in meinem Leben ist, dass wenn ich etwas sage und tue, das meine Entscheidungen sind. Das befreit.»