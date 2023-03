Was empfand Michelle Obama (59), als sie im Januar 2017 gemeinsam mit ihrem Mann Barack Obama (61) das Weisse Haus in Washington für Donald Trump (76) und seine Frau Melania Trump (52) räumen musste? In ihrem neuen Podcast «The Light Podcast» bei Audible beschreibt die ehemalige First Lady nun erstmals ihre Gefühle in diesen historischen Stunden. «Dieser Tag war aus so vielen verschiedenen Gründen so emotional», erzählt die heutige Buchautorin in der ersten Folge «Kids Just Want Our Gladness».