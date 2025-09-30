Michelle Pfeiffer verrät: Sie ist zum ersten Mal Grossmutter geworden

«Es ist himmlisch»

Während des Gesprächs über ihre Beziehung zur Schauspielerei deutete Pfeiffer an, dass eine kürzliche Veränderung in ihrem Leben ihre Perspektive verschoben habe. Nach einigem Herumdrucksen verriet sie schliesslich ihr grosses Geheimnis. «Ich habe weder die Zeit noch den Wunsch, so tief und so lange einzutauchen und dabei nicht präsent zu sein», erklärte die 67–Jährige über ihre Schauspieljobs. «Mir ist klar geworden, dass ich nur noch eine begrenzte Zeit habe und – ich verkünde das vielleicht gerade in dieser Show – dass ich letztes Jahr Grossmutter geworden bin.»