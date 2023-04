Michelle Pfeiffer wird 65: Ihre bedeutendsten Werke im Überblick

Am 29. April 1958 wurde Michelle Marie Pfeiffer in Santa Ana, Kalifornien geboren. Ihr Vater arbeitete als Heizungsinstallateur, ihre Mutter Donna war Hausfrau. Ihre Eltern hatten deutsche, irische, niederländische, schweizerische und schwedische Wurzeln. Gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Rick (68) und ihren kleinen Schwestern Dedee (59) und Lori (57) wuchs sie in Midway City auf. 1976 schloss sie die Highschool ab und jobbte von da an in Supermärkten. Ab 1978 trat sie bei Miss-Wahlen an und entdeckte dadurch ihr Talent fürs Schauspielern.