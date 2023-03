Michelle Rodriguez wollte kein Comeback in «Avatar: The Way of Water»

«Avatar: The Way of Water» brachte zwei Figuren zurück, die in Teil eins eigentlich gestorben waren. Der von Stephen Lang (70) verkörperte Oberschurke Miles Quaritch kehrte als Mensch-Na‹vi-Hybrid zurück. Sigourney Weaver (73) ist in Form des Na›vi-Teenagers Kiri dabei, Tochter der von ihr in Teil eins verkörperten Wissenschaftlerin Grace Augustine.