Michelle schwärmt von Eric: Als hätte sie «ein Leben lang gewartet»

Michelle und Eric Philippi möchten zusammenziehen

Die beiden seien «wirklich unzertrennlich», erzählt Michelle weiter. Der Sängerin zufolge verbringen sie höchstens eine Nacht in der Woche getrennt voneinander. Sie möchten demnach auch bereits den nächsten Schritt wagen und zueinander ziehen. «Wir suchen einen Ort, an dem wir gemeinsam zur Ruhe kommen können, am liebsten ein Haus am See», sagt Michelle.