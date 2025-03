Michelle Trachtenberg stand offenbar vor grossem Drehbuch-Deal

Auch ein Comeback von Trachtenberg in ihrer Rolle der Dawn aus «Buffy – Im Bann der Dämonen» stand im Raum und sie sollte angeblich an einer geplanten Neufassung der Serie mitwirken. Wie eine anonyme Quelle gegenüber «DailyMail.com» enthüllt haben soll, stand Trachtenberg bereits in konkreten Verhandlungen für eine Rückkehr.