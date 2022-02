Michelle: Was ihr bei «Let's Dance» Sorgen bereitet

Er sei gross und habe eine wilde Frisur, sie sei klein und zierlich - es würde ihr leicht fallen, die Schwache und Zarte zu spielen. Für Michelle steht fest: «Ich glaube, dass er in der Lage ist, die Emotionen aus mir rauszuholen. Weil er es kann.» Wer schlussendlich der Profitänzer an ihrer Seite wird, entscheidet sich in der «Let's Dance»-Kennenlernshow am 18. Februar.