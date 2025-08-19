Michelle Williams bestätigt Geburt von viertem Kind

Stressiger Alltag mit vier Kindern

Gleichzeitig sprach die Schauspielerin offen über den Alltag mit drei kleinen Kindern unter fünf Jahren. Sie betonte, wie herausfordernd die Balance zwischen Arbeit und Familie sei, und räumte ein, dass sie oft darüber nachdenke, wann sie sich selbst Zeit für Self–Care nehmen könne. Humorvoll verriet sie, dass sie diese «Tankfüllung» teilweise bei Behördengängen findet, wo man in Ruhe eine Stunde warten könne.