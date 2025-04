Michelle Williams und ihr Ehemann sollen wieder Eltern geworden sein

Williams und Kail «könnten nicht glücklicher sein»

Hollywoodschauspielerin Williams, die seit 2020 mit Kail verheiratet ist, hat gemeinsam mit dem Regisseur bereits zwei Kinder. Aus einer Beziehung mit dem verstorbenen Schauspieler Heath Ledger (1979–2008) besitzt sie zudem eine 19–jährige Tochter namens Matilda. Vor rund sechs Wochen sollen Williams und Kail über eine Leihmutter wieder Eltern geworden sein, wie das US–Magazin «People» unter Berufung auf eine nicht näher benannte Quelle berichtet. Die demnach sechsköpfige Familie sei auch in ihrer Nachbarschaft in New York gemeinsam gesichtet worden.