Michelle Williams zeigt sich ohne Babybauch auf dem roten Teppich

Michelle Williams (42) hat sich nach Gerüchten um die Geburt ihres dritten Kindes erstmals auf dem roten Teppich gezeigt. Die Schauspielerin war am Sonntag (6. November) auf der Los Angeles Premiere ihres Films «Die Fabelmans» - sichtlich ohne Babybauch. Die 42-Jährige erschien in einem schulterfreien, schwarzen Satinkleid von Celine. Der enge Schnitt und der lange Schlitz in der Mitte setzten ihre schlanke Silhouette gekonnt in Szene.