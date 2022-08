Michelle Yeoh und Stanley Tucci: Netflix-Projekt für Russo-Brüder

Die Russo-Brüder Joe (51) und Anthony (52) sorgten gerade erst mit «The Gray Man» für einen Riesen-Erfolg bei Netflix. Nun steht schon der nächste Film des Gespanns bei dem Streamingdienst an. Bereits im Dezember 2020 wurden «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (18) und «Guardians of the Galaxy»-Held Chris Pratt (43) als Hauptdarsteller für «The Electric State» bekannt gegeben. Wie «Deadline» nun berichtet, runden Michelle Yeoh (60), Stanley Tucci (61), Jason Alexander (62), Brian Cox (76) und Jenny Slate (40) den Cast des Sci-Fi-Films ab.