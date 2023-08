Mick Jagger & Keith Richards: Für immer in ihrer Heimatstadt verewigt

Im Oktober 1961 begegneten sich am Bahnhof von Dartfort in Kent zwei junge Männer namens Mick Jagger (heute 80) und Keith Richards (heute 79). Aus diesem Zusammentreffen sollte sich später eine der langlebigsten und kommerziell erfolgreichsten Rock‹n›Roll-Bands aller Zeiten formieren - die Rolling Stones. In ihrer Heimatstadt sind die beiden Musik-Legenden jetzt für immer verewigt worden.