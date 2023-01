Der britische Rock-Gitarrist Jeff Beck (1944-2023) ist am 10. Januar im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer bakteriellen Meningitis gestorben, wie seine Familie am Mittwoch bekanntgab. «Im Namen seiner Familie teilen wir mit tiefer Trauer die Nachricht von Jeff Becks Tod mit», hiess es in einem Beitrag auf dem offiziellen Twitter-Account und dem Instagram-Account des Gitarristen. «Nachdem er plötzlich an einer bakteriellen Meningitis erkrankt ist, ist er gestern friedlich verstorben.» Während sie diesen «riesigen Verlust» verarbeite, bitte seine Familie um Privatsphäre.