Mick Jagger: Süsse Fotos von seinem jüngsten Sohn

«Es ist nicht so, als würde man Fahrrad fahren»

Im Oktober hatte der Frontmann der Rolling Stones im Interview mit «The Guardian» über die Erziehung seines jüngsten Sohnes gesprochen und darüber, wie sich seine Erfahrungen mit der Vaterschaft im Laufe der Jahre verändert haben. «Man verliert ein bisschen an Übung – es ist nicht so, als würde man Fahrrad fahren», sagte er und gestand dann aber: «Je mehr Kinder man hat, desto lockerer geht man mit ihnen um, um ehrlich zu sein.» Es hänge aber auch vom Kind ab: «Sie haben ihre eigene Persönlichkeit und man kann sie bis zu einem gewissen Grad formen, aber man sieht ihre Vorlieben und Abneigungen und ermutigt sie, Dinge zu tun, zu denen sie sich hingezogen fühlen.» Der Sänger fügte hinzu: «Es macht Spass, Kinder zu haben, in jedem Alter. Aber wenn man arbeitet und immer weg ist, kann man es nicht so sehr geniessen.»