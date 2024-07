Mick Jagger und Freundin Melanie strahlen bei Olympia-Party in Paris

Bei den Olympischen Spielen könnte er wohl nicht mehr teilnehmen, dennoch ist Rolling–Stones–Frontmann Mick Jagger auch mit 81 Jahren noch fit wie ein Turnschuh. Das zeigte der Rocker nun einmal mehr in Paris: Die offizielle Eröffnungszeremonie am Freitagabend (26. Juli) auf der Seine steht zwar noch bevor, die erste grosse Party mit namhaften Gästen fand aber bereits am Donnerstagabend statt. LVMH–Chef Bernard Arnault (75) lud gemeinsam mit Co–Hosts wie Pharrell Williams (51) oder Anna Wintour (74) in die Fondation Louis Vuitton ein, um unter dem Motto «Prelude to the Olympics» zu feiern.