Mick Jagger: Verliebter Auftritt mit Freundin Melanie Hamrick

Normalerweise halten Mick Jagger (79) und seine Freundin Melanie Hamrick (36) ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Von Paparazzi-Fotos abgesehen, bietet das Paar Promi-Fotografen nur selten Gelegenheiten, sie Seite an Seite abzulichten. Anlässlich ihres gemeinsamen Besuchs der Sommershow des «American Ballet Theatre» in New York City machten sie am gestrigen Donnerstagabend (22. Juli) eine grosszügige Ausnahme und boten den Fotografen die seltene Chance, das glamouröse Paar ausgiebig unter die Lupe zu nehmen.