Mick Jaggers Tochter Georgia May hat einen Sohn zur Welt gebracht

«Unser Sohn Dean Lee Jagger Sedlick wurde am 30. September geboren», schwärmt die frischgebackene Mutter. «Wir sind so verliebt und glücklich und können nicht aufhören, ihn anzustarren.» Gleichzeitig bedankt sie sich bei Sedlick, der sie ganz wunderbar begleitet und sich so gut um sie und das Baby gekümmert habe.