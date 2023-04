Mick Mars verklagt Mötley Crüe: «Das haben wir nicht verdient»

Ist Mick Mars noch Mitglied der Band?

Mick Mars leidet an einer rheumatischen Erkrankung, die hauptsächlich die Wirbelsäule und das Becken betrifft. Er teilte letztes Jahr mit, dass er nicht länger mit der Band touren könne. Er sei aber immer noch offen dafür, etwa neue Musik aufzunehmen. In seiner Klage behauptet der Musiker angeblich, dass die Band versuche, ihn vollständig raus zu drängen und seinen Anteil an den Gewinnen aus Tourneen und Merchandise drastisch zu reduzieren.