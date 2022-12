Mick Schumacher heiss auf den «Neuanfang»

Schumacher will nach dem Aus bei seinem alten Rennstall Haas nun bei den «Silberpfeilen» wieder richtig angreifen. Er freue sich «sehr darüber», als Reservefahrer für 2023 ein Teil des Mercedes-Formel-1-Teams zu sein, und werde «alles geben, um in diesem sehr wettbewerbsintensiven und professionellen Umfeld zur Performance des Teams beizutragen», so der 23-Jährige. «Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang und bin Toto und allen Beteiligten sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Die Formel 1 ist eine faszinierende Welt, in der man nie aufhört zu lernen. Ich freue mich darauf, noch mehr Wissen aufzusaugen und alles zum Wohle des Mercedes-Teams zu geben», sagte Schumacher.