Mick Schumacher: Das ist seine neue Freundin Laila Hasanovic

Sie jettet um die Welt

Die Dänin ist sonst aktiv auf ihrem Account, dem 175.000 Menschen folgen. Dort zeigt sie, dass sie beruflich und privat viel von der Welt sieht. Im Januar etwa postete sie sich bei einer Safari-Tour in Südafrika. «My happy place» (zu deutsch: Mein Glücksort) schrieb sie dazu. Im April war sie erst Skifahren in Aspen und feierte danach auf dem kalifornischen Coachella-Festival. Rom, Florenz, Miami, die Malediven und Barbados waren weitere Reiseziele in den vergangenen Monaten. Sie ist also ebenfalls wie Mick Schumacher häufig unterwegs. Auch eine Verbindung zum Rennsport gibt es: Im Mai 2022 postete sie sich am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco.