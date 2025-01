Mick Schumacher: Emotionale Worte am Geburtstag seines Vaters Michael

Mick Schumacher teilt die Leidenschaft seines Vaters für den Rennsport. Er war in der Saison 2021 erstmalig in der Formel–1–Weltmeisterschaft angetreten, kam in den letzten zwei Jahren jedoch nicht über den Status eines Ersatz– und Simulatorfahrers hinaus. Wie das Mercedes AMG F1 Team Ende November 2024 bekannt gegeben hatte, verliess Schumacher auf eigenen Wunsch das Team Ende 2024. Er bleibt dem Rennsport jedoch auch in Zukunft erhalten. Der 25–Jährige wird 2025, wie schon 2024, in der Langstrecken–WM für den französischen Rennstall Alpine antreten. Das bestätigte er auf seinem Instagram–Profil.