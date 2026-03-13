Mickey Rourke: Keine Mietzahlungen wegen unzumutbarer Wohnsituation?

Er schildert prekäre Wohnsituation

«Der Grund, warum ich die Miete nicht mehr bezahlt habe, war, dass die Wohnbedingungen in dem Haus unzumutbar geworden waren», behauptete er in einem Statement gegenüber «E! News». «Monatelang gab es schwerwiegende Probleme, die trotz meiner Bemühungen, sie beheben zu lassen, immer wieder ignoriert wurden.» Er berichtete von «andauernden Problemen mit Nagetieren», die «nie vollständig behoben» worden seien. Auch ständige Schwierigkeiten mit dem Badezimmer und den Wasserleitungen beklagte er. Obwohl er sich darum gekümmert habe, die Mängel beheben zu lassen, sei nichts passiert. Zudem seien «grundlegende Wartungsarbeiten nie ordnungsgemäss durchgeführt worden».