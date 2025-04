Mickey Rourke schockiert bei «Big Brother» mit homophoben Aussagen

Sein beeindruckendes Comeback blieb im Anschluss aber von kurzer Dauer. In den vergangenen Jahren ist Rourke in einer gefühlt endlosen Reihe von B–, C– und D–Actionfilmen aufgetreten, die fast nicht mehr wahrgenommen werden. Mittlerweile spricht er offen über den Missbrauch, den er als Jugendlicher durch seinen Stiefvater, einen Polizisten, erlitten hat. Dies habe ihn hart werden lassen – und zu lebenslangen Problemen mit Autoritätsfiguren geführt, wozu auch Filmregisseure zählten. Ob «Big Brother» auch dazuzählt, wird sich in den nächsten Tagen noch zeigen.