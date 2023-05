Mickey Rourke über Til Schweiger: Er wurde «gekreuzigt»

Schweiger arbeitete als einer der Regisseure an dem Episodenfilm «Berlin, I Love You» von 2019 mit, in dem auch Rourke eine der Rollen übernommen hatte. In einem kommenden Film werden Rourke und Schweiger offenbar vor der Kamera zu sehen sein. Im März war unter anderem von der «Bild»-Zeitung berichtet worden, dass Schweiger mit seiner Tochter Luna (26) in seinem Hotel auf Mallorca für den Streifen «Hollywood And Crime» gedreht habe. Alec Baldwin (65) und Danny Trejo (78) sollen darin ebenso auftreten.