Mickey Rourke wird 70: Marvel-Schurke und Bad Boy der 1980er Jahre

Der US-Schauspieler Mickey Rourke (70) sorgte erst vor wenigen Monaten für Aufsehen, als er in der Talkshow «Piers Morgan Uncensored» zu Gast war. Dort zog er über seinen Kollegen, Hollywoodstar Tom Cruise (60), her. In seiner Welt, so Rourke, sei Cruise «bedeutungslos», da er «seit 35 Jahren die gleiche verdammte Rolle» spiele. Er respektiere stattdessen die Arbeit von Darstellern wie Christopher Walken (79), dem frühen Robert De Niro (79) oder Marlon Brando (1924-2004). «Das ist die Art von Schauspieler, die ich sein will», so Rourke.