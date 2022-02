Mickie Krause hat Blasenkrebs

In der ersten Staffel im vergangenen Jahr rückte Moderator Jochen Schropp (43) in den Fokus, nachdem bei seiner Prostata-Untersuchung etwas entdeckt worden war. «Der Arzt hat mir abseits der Kamera gesagt, dass ich Kalkablagerungen im Hoden habe. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber es kann eine Vorstufe zum Hodenkrebs sein», erinnerte er sich in einem Interview mit spot on news. Der Arzt habe ihm zu einer weiteren Untersuchung geraten. «Bei der Blutuntersuchung gab es dann keine Anzeichen für Krebszellen oder einen Tumor. Trotzdem war das für mich ein Aufwachen und ein Denkzettel: Geh zur Vorsorge!», so Schropp.