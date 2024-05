Midori Francis verlässt «Grey's Anatomy» nächste Staffel

Bekannt aus «Dash & Lily»

Bevor sie 2022 bei «Grey's Anatomy» einstieg, spielte Midori Francis die Hauptrolle der Lily in der Netflix–Serie «Dash & Lily.» Das brachte ihr eine Nominierung für die Daytime Emmy Awards ein. Ausserdem wirkte sie unter anderem bei der Serie «The Sex Lives Of College Girls», dem Film «Afterlife of the Party» und bei Theaterproduktionen mit.