Mieses Geschenk: Margot Robbie bekam Abnehm-Ratgeber von Kollegen

«F*** dich, Junge»

«Er gab mir im Grunde genommen ein Buch, um mir zu sagen, dass ich abnehmen sollte» sagte Margot Robbie. «Ich dachte nur: Wow.» An einer anderen Stelle wird sie deutlicher: «F... dich, Junge», habe sie gedacht. Was aus dem Mann geworden ist, wisse sie nicht, sagte die Australierin.