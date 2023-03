Insbesondere Kleinwagen litten in den letzten Jahren unter den schwächelnden Lieferketten - was sich auch auf dem Markt für Mietfahrzeuge bemerkbar machte. Die Nachfrage bei den Leihwagen-Anbietern brach pandemiebedingt ein, zahlreiche Firmen traten von Kaufverträgen zurück und die Grössen der Flotten schrumpften. Nun zieht die Nachfrage zwar wieder an, doch je nach Fahrzeugtyp und Region variiert die Verfügbarkeit weiterhin stark. Für Urlauberinnen und Urlauber gilt deshalb, die Reise samt Mietwagen möglichst früh zu buchen, wie unter anderen die Verbraucherzentrale rät.