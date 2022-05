Mietwagen knapp und teuer: So können Urlauber sparen

Darüber hinaus machen jetzt vielen Autovermietern die noch vor Pandemiezeiten beliebten Sale-and-buy-back-Verträge Probleme. Zur Erklärung: Autohersteller haben Mietwagen-Firmen zumeist Fahrzeuge angeboten, die der Käufer anschliessend wieder an den Hersteller zurückverkaufen kann. Jene Firmen, die ihre Fahrzeuge während der Pandemie wie gewohnt zurückgegeben haben, bekommen derzeit aber keine neuen Autos mehr. Laut Kai Sannwald, Geschäftsführer des Mietwagen-Veranstalters Sunny Cars, herrsche aktuell ein regelrechter «Kampf um verfügbare Fahrzeuge». Eine Entspannung sei nicht in Sicht, so der Experte.