Mike Heiter lässt sich Namen von Ehefrau Leyla tätowieren

In seiner Story gibt Mike noch weitere Erklärungen zu dem neuen Tintenkunstwerk. «Ich wollte einen Liebesbeweis für meine Ehefrau machen. Du bist meine Ehefrau und das bleibst du auch für immer», betont er. Das sieht auch Leyla so: «Deshalb gibt es keinen Grund, wieso man das nicht machen sollte.» Die Platzierung auf dem Oberarm findet ihr Mann dabei besonders «old school» – schliesslich hätten bereits Männer in den 80ern und 90ern die Namen ihrer Partnerinnen genau dort verewigt.