Mike Heiter und Leyla Lahouar: Dschungel-Paar denkt schon an Nachwuchs

Doch bevor die beiden eine Familie gründen, wollen sie einen anderen wichtigen Punkt abhaken: ein gemeinsames Zuhause. «Eigentlich wohnen wir schon zusammen», so Heiter, der aktuell noch bei seinen Eltern in Essen lebt, während Lahouar in Frankfurt wohnt. Das Paar suche derzeit «auf Hochdruck» in Frankfurt und Umgebung nach einem passenden Ort und könne sich sogar vorstellen, ein Haus zu kaufen. Aber nur «wenn es richtig passt».