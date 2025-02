Mike Heiter und Leyla Lahouar haben sich noch einmal verlobt

Mike Heiter hat «alles gefunden, was ich mir gewünscht habe»

«Ich wollte ihr noch einmal eine Liebeserklärung machen und ihr verdeutlichen, dass sie meine Traumfrau ist und alles hat, was ich mir erträumt habe», erklärt Heiter der «Bild»–Zeitung. Dann sei er für seinen zweiten Antrag mit dem Ring in der Hand vor ihr auf die Knie gegangen. «Leyla ist die Frau meines Lebens», erzählt er. «In Leyla habe ich alles gefunden, was ich mir gewünscht habe.» Ausserdem sei Lahouar «einfach ein guter Mensch mit einem reinen Herzen».