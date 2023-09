Mike Leon Grosch: «Deutschland hat sich ausgecastet»

Seit Ihrer «DSDS»–Teilnahme sind fast 20 Jahre vergangen. Denken Sie noch oft an die Zeit zurück, welche Gefühle kommen dann bei Ihnen auf?

Grosch: Ich bin ein sehr dissoziativer Mensch. Das heisst, ich erinnere mich an jeden Tag dieser Zeit, es berührt mich aber nicht mehr. Aber vielleicht ist das auch völlig normal. Wie gut können Sie sich an einen Tag erinnern, der 19 Jahre her ist? Ich behalte diese Zeit in dankbarer und guter Erinnerung, aber es schwirrt überhaupt nicht mehr in meinem Kopf herum.