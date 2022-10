Mike Schank: Der heimliche Star der Kultdoku «American Movie» ist tot

Gute Seele eines Kultfilms

«American Movie» gewann 1999 beim Sundance Festival den Preis als beste Dokumentation. Vor allem unter Filmemachern avancierte die Doku in der Folge zum Kult. Schank wurde als heimlicher Star und Seele des Films zu einer kleinen Berühmtheit. Der Hobbymusiker trat in diversen Indie-Produktionen auf. 2006 sprachen er und Borchardt ihre Cartoon-Versionen in einer Folge von «Family Guy».