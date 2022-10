Mike Tindall für britisches Dschungelcamp in Australien gelandet

Mike Tindall (44) ist im australischen Brisbane angekommen. Der Ehemann von Queen-Enkelin Zara Tindall (41) wird am britischen Dschungelcamp «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» teilnehmen. Am Flughafen erklärte der ehemalige Rugbyspieler, der sichtlich gut gelaunt mit Baseballkappe und Sonnenbrille in sein Abenteuer startete, der «Sun» in einem Statement, dass «offensichtlich das Schwierigste» an seiner Teilnahme sein werde, nicht mit seiner Familie kommunizieren zu können. «Es ist wahrscheinlich eine der längsten Phasen, in denen wir völlig ohne Kommunikation voneinander getrennt sind.»