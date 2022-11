Mike Tindall: Wie es ist, im Buckingham Palast aufzuwachen

Im britischen Dschungelcamp plauderte Tindall schon einige Erlebnisse mit der königlichen Familie aus. In der neuesten Episode lässt er sich darüber ausfragen, wie es war, im Buckingham Palast zu übernachten. Auf die Frage, ob er dagewesen wäre, antwortet Tindall: «Öfter als die meisten.» Sein Mitspieler Owen Warner (23) will noch mehr wissen: «Wie ist es da?» Tindall, laut «Express»: «Viele sind nur Paraderäume, es gibt nur wenige, in denen gelebt wird.»